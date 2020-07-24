Киев, 24 июля 2020, 13:40 — REGNUM Полиция Киевской области расследует убийство бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана. Об этом сообщили 24 июля в пресс-службе ведомства.
Тело убитого мужчины отправили на экспертизу, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», добавили в пресс-службе.
В МВД Украины также опровергли информацию, опубликованную в украинских СМИ о том, что убийц было несколько. По словам представителей национальной полиции Украины, убийца был один, и он стрелял из пистолета.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области был убит бизнесмен, его семилетний сын, также находившийся в салоне автомобиля, не пострадал. Убийца дал ему уйти.
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