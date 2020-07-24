Киев, , 13:40 — REGNUM Полиция Киевской области расследует убийство бизнесмена, вице-президента боксерского клуба Игоря Плекана. Об этом сообщили 24 июля в пресс-службе ведомства.

«На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, сотрудники местной полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи, сотрудники Следственного управления и Управления уголовного розыска полиции Киевской области», — сказано в сообщении.

Тело убитого мужчины отправили на экспертизу, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», добавили в пресс-службе.

В МВД Украины также опровергли информацию, опубликованную в украинских СМИ о том, что убийц было несколько. По словам представителей национальной полиции Украины, убийца был один, и он стрелял из пистолета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киевской области был убит бизнесмен, его семилетний сын, также находившийся в салоне автомобиля, не пострадал. Убийца дал ему уйти.

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