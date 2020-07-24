Барнаул, , 13:26 — REGNUM Предстоящие выходные не порадуют хорошей погодой жителей Алтайского края. По данным регионального ГУ МЧС РФ, с 25 по 27 июля в крае сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости), местами по западу чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости). В то же время 25 и 26 июля в отдельных районах возможны дожди, грозы и град, ветер с порывами до 22 метров в секунду.

«По возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон, не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью», — призывают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, аналогичный характер погода продемонстрировала также 22 июля: после жаркой, засушливой погоды, в регион пришли грозы, сильный ветер, град. Порывы ветра при этом достигали 21 м/с.

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