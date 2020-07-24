Иерусалим, , 13:30 — REGNUM На границе между Сирией и Израилем прогремели взрывы, в результате которых были повреждены автомобиль и здание. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба израильских ВС.

«Некоторое время назад были слышны взрывы близ забора безопасности с сирийской стороны границы», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что здание и автомобиль получили повреждения, вероятно, из-за попадания осколков. При этом причина произошедших взрывов не уточняется.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль намерен продолжать противостоять попыткам Ирана закрепиться в Сирии.