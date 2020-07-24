Магас, , 13:18 — REGNUM В Ингушетии пришли с обыском к еще одному депутату Народного собрания республики. На этот раз спецмероприятия проходят у Микаила Алиева. Точная причина обыска пока не известна, пишет интернет-газета «Ингушетия».

Выдвигается предположение, что депутат стал объектом внимания правоохранителей в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного в июле 2020 года в отношении еще одного парламентария — Якуба Белхороева. Его подозревают в растрате 19 млн рублей во время его руководства региональным Фондом социального страхования.

Депутат Микаил Алиев представляет в Народном собрании Ингушетии фракцию «Единая Россия».