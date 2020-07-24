Барнаул, , 13:16 — REGNUM Алтайский край остается на первой строчке рейтинга Сибирского федерального округа с самым высоким показателем распространения COVID-19. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на анализ Информационого центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

«На прошедшей неделе Алтайский край перешагнул отметку в 8 000 выявленных случаев. На 24 июля в крае 8 253 подтвержденных диагноза COVID-19, на 1 270 больше, чем неделей ранее. Однако, доля прироста в регионе за неделю снизилась на 12% и на сегодняшний день составляет 18%. Несмотря на значительное снижение темпов, край остается на первой строчке рейтинга СФО с самым высоким показателем распространения COVID-19», — поясняют в оперативном штабе.

Также подсчитано, что помимо Алтайского края, коронавирусная инфекция распространялась быстрее, чем в среднем по Сибири, в четырёх регионах. Это: Республика Алтай (на 18%), Кемеровская (на 15%), Омская (на 15%) и Томская области (на 14%).

Темпы распространения медленнее, чем в СФО, продемонстрировали также четыре региона федерального округа: Новосибирская область (на 10%), Красноярский край (на 8%), Хакасия (8%) и Тува (на 5%). Показатели Тувы не только самые низкие в СФО, но и равны общероссийским (5%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 июля в Алтайском крае выявили 8253 носителей SARS-CoV-2, причём 146 из них — только за последние сутки. Накануне в регионе скончались сразу девять носителей SARS-CoV-2, двое из них — непосредственно от COVID-19.

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