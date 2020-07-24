Самара, , 13:08 — REGNUM Подозреваемых в осквернении мемориала разыскивают в Самарской области. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, акт вандализма произошел ночью 19 июля. Неизвестные мужчина и женщина оставили надписи на памятнике, который расположен на площади Памяти на пересечении ул. Осипенко и Мичурина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам вандализма. Стражи порядка уже изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения, на которых видно подозреваемых в вандализме.

Отмечается, что подозреваемым на вид 18 — 20 лет, ростом они 165−170 см. У мужчины на правой ноге татуировка.

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