с. Озёрки, , 13:02 — REGNUM Серьезное ДТП произошло сегодня, 24 июля возле села Озёрки Тальменского района Алтайского края. Как сообщает канал barnaultelegram, пожарный автомобиль ехал на пожар, но на железнодорожном переезде его протаранил поезд.

ДТП на железнодорожном переезде возле села Озёрки (Алтайский край) Цитата из канала barnaultelegram

По сообщению очевидца, в результате ДТП погиб один человек, ещё трое, находящихся в пожарном автомобиле, получили ранения.

В УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что сотрудники ГИБДД выехали на место ДТП для оказания помощи пострадавшим. Обстоятельства ДТП в настоящее время устанавливаются.