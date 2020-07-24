Иркутск, , 12:55 — REGNUM Потушенные было лесные пожары могут вновь разгореться в Приангарье. По сообщению Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории ряда районов Иркутской области с 24 по 26 июля ожидается повышение уровня пожарной опасности, связанное с установлением сухой жаркой погоды и усилением ветра.

Так, к 26 июля прогнозируется установление высоких и чрезвычайно высоких классов пожароопасности в лесах Бодайбинского, Мамско-Чуйского, Киренского, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Заларинского, Нукутского, Аларского районов.

«В северных районах Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Ежедневно межведомственными патрульными группами за нарушения требований пожарной безопасности в лесах составляются протоколы об административных правонарушениях.

С начала пожароопасного периода за подобные нарушения к административной ответственности привлечены уже более тысячи человек. Ежесуточно на въездах в леса для пресечения нарушений выставляется более 200 стационарных и передвижных постов», — сообщает ГУ МЧС РФ по Иркутской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутской области зафиксировали отсутствие лесных пожаров