Уфа, , 12:57 — REGNUM 15 человек эвакуировали из административного здания в Башкирии из-за возгорания внешнего блока кондиционера. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидент произошел 23 июля в Уфе. Внешний блок кондиционера был смонтирован на стене двухэтажного кирпичного административного задания. В результате его возгорания из здания было эвакуировано 15 человек. Никто не погиб и не пострадал.

Отмечается, что порядка 20 процентов пожаров возникает из-за неисправности электроприборов, которые создают повышенную нагрузку на электрические сети, которые были смонтированы свыше 30 лет назад и рассчитаны на телевизор и холодильник.

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