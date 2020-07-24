Волгоград, , 12:44 — REGNUM 18 несовершеннолетних погибли с начала летнего сезона 2020 года на территории Волгоградской области, сообщили 24 июля в пресс-службе регионального УМВД. Для профилактики несчастных случаев особое внимание полицейские сейчас уделяют местам традиционного отдыха на воде.

С начала лета пять детей погибли в автоавариях, двое на пожарах. На водных объектах трагедии унесли жизни 11 несовершеннолетних. Учитывая, что в жаркое время многие предпочитают отдыхать на пляжах, в местах традиционного отдыха на воде решено усилить профилактические меры. Во всех районах области проходят «родительские патрули» — отдыхающим раздают памятки, рассказывают о способах спасения утопающих и оказании первой доврачебной помощи. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов на патрулирование выходят волонтёры и активисты школьных родительских комитетов.

Кроме того, с начала лета в Волгоградской области зарегистрированы 12 падений детей из окон.