Красноярск, , 12:40 — REGNUM Житель Красноярска задержан по подозрению в организации приготовления убийства по найму бывшей супруги, сообщили ИА REGNUM 24 июля в Следственном комитете РФ.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Организация приготовления убийства по найму).

По предварительной версии следствия, в период до июля 2019 года мужчина решил расправиться со своей бывшей супругой. Он обратился к знакомому с просьбой подыскать исполнителя преступления за 500 тысяч рублей. Знакомый обратился с заявлением в правоохранительные органы. Всё дальнейшее общение подозреваемого и его знакомого, а также человека, который якобы согласился убить женщину, проходило под контролем сотрудников уголовного розыска.

Псевдокиллер получил задаток. В апреле 2020 года он сказал заказчику, что убил 30-летнюю женщину в городе Находке, куда она переехала. Следивший за новостями в соцсетях подозреваемый увидел информацию о безвестном исчезновении своей бывшей жены. Он поверил «киллеру».

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Орске Оренбургской области вынесен приговор 47-летнему жителю, признанному виновным в организации и приготовлении убийства по найму.

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