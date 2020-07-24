Одесса, Украина, , 12:43 — REGNUM Военнослужащий армии США травмировался во время учений Sea Breeze — 2020, которые проходят на территории Украины. Об этом сообщает 24 июля информационное агентство «Укринформ».

Американского военного доставили в аэропорт Одессы, откуда эвакуировали в Италию, сообщило издание.

«Вечером 23 июля в аэропорту приземлился американский транспортный самолёт Boeing C-40 Clipper, на борт которого подняли военного моряка, доставленного машиной скорой помощи из Военно-медицинского клинического центра Южного региона», — сказано в сообщении.

Предварительно моряку была оказана экстренная помощь, он будет проходить лечение на военной базе Сигонелла на острове Сицилия, выяснили журналисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине начались юбилейные XX международные военные учения Sea Breeze, в которых участвуют 2 тыс. военных из восьми стран.

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