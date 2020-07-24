Москва, , 12:33 — REGNUM Вооруженная стычка между выходцами из Азербайджана и Армении произошла в ночь на 24 июля в Москве, об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что азербайджанцы останавливали автомобили с армянскими номерами, били по стёклам, нападали на водителей.

«Знакомого нашего ударили ножом, остальное уточняется», — написал в Facebook член Объединения армян России Давид Тоноян, призвав при этом не устраивать панику.

Позднее Тоноян опубликовал видео, по его словам, о патрулировании улиц его соотечественниками.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее между Арменией и Азербаджаном обострился приграничный конфликт.

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