Юрга, Кемеровская область, , 12:32 — REGNUM Жительница города Юрга Кемеровской области «прославилась» благодаря видео, снятому местными подростками. На опубликованных в сети кадрах женщина ругается с группой школьников, которые ранее, по всей видимости, обидели её сына.

При этом женщина угрожает одному из мальчиков гвоздём.

«Я тебе сейчас гвоздь в шею… Я три раза отсидела. Ты хочешь, чтобы я ещё раз за тебя отсидела?» — кричит героиня видео.

Впрочем, угрозы и ругань не возымели должного действия, группа подростков со смехом и оскорбительными выкриками разбегается.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе будут судить жителя Беловского района, обвиняемого в истязании 14-летней дочери сожительницы. По данным следствия, мужчина в течении многих месяцев, с января по сентябрь 2019 года, избивал девочку с психическим заболеванием.

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