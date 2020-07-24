Ульяновск, , 12:24 — REGNUM В Заволжском районе Ульяновска вступил в законную силу приговор в отношении менеджера туристического агентства, которую обвинили в мошенничестве на 1,3 млн рублей. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Правоохранителями установлено, что фигурантка уголовного дела, работая туристическим менеджером, заключала с клиентами договоры, при этом «в ряде случаев, выдавая гражданам чеки к приходным кассовым ордерам, заграничные туры не бронировала». По данным следствия, полученные средства она «похищала и распоряжалась по собственному усмотрению».

Пострадавшими по уголовному делу проходили десять жителей региона, ущерб оценивался на сумму более 1,3 млн рублей. Суд признал её виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), назначив три года условного срока. Также определено взыскать причиненный имущественный вред.

В прокуратуре отмечают, что приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Ульяновска направлено в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудницы ювелирного магазина, которую обвинили в подмене золотых украшений. Ущерб оценивается в 1 млн рублей.

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