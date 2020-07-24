Портленд, США, , 12:20 — REGNUM В американском Портленде возобновились столкновения между демонстрантами и сотрудниками полиции, представители федеральных силовых служб применили слезоточивый газ. Об этом 24 июля сообщает РИА Новости.

Отмечается, что незадолго до столкновений протестующие подожгли мешки с мусором около одного из зданий судов, после чего стали кидать в направлении суда петарды и различные предметы.

В результате федеральные силы применили гранаты со слезоточивым газом, однако протестующие соорудили из щитов и зонтов импровизированную стену, скандируя: «Федералы, убирайтесь».

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе в Портленде прошли акции протестующих против расизма. Они переросли в погромы и мародерства, в частности, протестующие сожгли здание полицейского профсоюза. Для подавления беспорядков Вашингтон привлёк силы федеральных ведомств.

Отметим, волна протестов по США прокатилась в конце мая после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джоржа Флойда, который скончался в результате жестокого обращения со стороны сотрудника полиции в ходе задержания.

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