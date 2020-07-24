Якутск, , 12:06 — REGNUM Обнадёживающая информация о распространении лесных пожаров в России опубликована сегодня, 24 июля, на сайте ФБУ ФБУ «Авиалесоохрана». Речь идёт о значительном сокращении пожаров — отказников, действующих на территории Сибири и Дальнего Востока.

В настоящее время под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируется космическим мониторингом 61 лесной пожар на площади, пройденной огнем, 380 579 га, по которым прекращены работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

Больше всего таких очагов (53 пожара на территории в 340 739 га) по-прежнему находятся в Якутии. Также один пожар на площади 29 146 га не будут тушить на Чукотке. В Хабаровском крае на территории 10 644 га бушуют шесть пожаров — отказников. Ещё один пожар на площади 50 га действует на Камчатке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 июля в четырёх регионах России был зарегистрирован 91 лесной пожар на площади 354 637 га, который не стали тушить из соображений экономической нецелесообразности.

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