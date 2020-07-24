Самара, , 12:06 — REGNUM КамАЗ опрокинулся на автотрассе в Самарской области. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожная авария произошла днем 23 июля в Сызранском районе. Грузовик, за рулем которого находился мужчина 1973 года рождения, ехал по автотрассе М-5 «Урал». В какой-то момент автомобиль выехал на обочину и опрокинулся.

Отмечается, что водитель и пассажир получили травмы. Их доставили в больницу. Сообщается, что водитель был в трезвом состоянии. В настоящее время стражи порядка проводят проверку.

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