Псков, , 12:03 — REGNUM В Псковской области за сутки выявлено еще 20 заболевших COVID-19, 56 выздоровели, еще один пациент умер. Об этом 24 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

На данный момент в Псковской области проведено 60 422 исследований из них 632 — за последние сутки. Всего с начала пандемии было выявлено 3554 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Выздоровело — 2334, умерло — 49.

Читайте также: Псковская область подошла ко второму этапу снятия ограничений

Отметим, в настоящий момент глава региона ведет переговоры с Министерством обороны о строительстве третьего блока инфекционной больницы, функционал и географическое расположение которого пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что по поручению президента России в Пскове и Великих Луках — двух крупных городах региона, где в пандемию заболело наибольшее число жителей области — начато строительство новой больницы и ее отделения на 300 коек.

Читайте также: В новую инфекционную больницу Псковской области ищут 300 медработников

Читайте ранее в этом сюжете: В Псковской области 58 человек победили коронавирус