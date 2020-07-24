Соледар, ДНР, 24 июля 2020, 11:55 — REGNUM Украинские силовики выпустили две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР) в направлении села Петровское. Об этом сообщили 24 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В представительстве добавили, что на юге ДНР боевики ВСУ обстреляли населённые пункты Новоласпа и Белая Каменка из вооружения БМП и станковых гранатомётов.
Последствия обстрелов уточняются.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в ДНР был зафиксирован один обстрел со стороны ВСУ. Под огнём боевиков оказалась территория Донецкого аэропорта.
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