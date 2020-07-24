Хоринский район, Бурятия, , 11:49 — REGNUM В Следственном управлении СКР по Бурятии состоялось награждение 12-летнего школьника из села Булум Хоринского района, вытащившему из огня четырёх маленьких детей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, руководитель управления Вячеслав Сухоруков вручил ему благодарность, а также памятные наручные часы.

Пожар в жилом доме произошёл 15 марта. В этот момент там находилась мать с четырьмя детьми. Когда она заметила возгорание, огнём была охвачена веранда, из-за чего выход из дома оказался заблокированным.

В этом момент к месту происшествия подбежал подросток, который принял из окна всех четырёх детей, укутал их в свою одежду и отвёл в безопасное место. Женщина следом выбралась из горящего дома сама.

Этим случаем заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин, который отметил мужество, самоотверженность и отвагу школьника. Вячеслав Сухоруков на награждении пообещал помочь, если мальчик захочет посвятить свою жизнь борьбе с преступностью и поступить в учебные заведения ведомства.

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