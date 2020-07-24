Токио, , 11:37 — REGNUM Большую часть территории Японии на островах Кюсю и Сикоку накрыли новые дожди, сообщает японское информационное агентство NHK. Метеорологи предупреждают, что ливни могут продолжиться до воскресенья, 26 июля.

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По данным экспертов, длительные дожди и низкое давление создают нестабильные атмосферные условия в западной части Японии. Кроме того, в некоторых частях префектуры Токусима возрос риск оползней.

Согласно прогнозам, в течение 24-часового промежутка (с утра 24 июля до утра 25 июля) в Кюсю выпадет 300 миллиметров осадков, а в Сикоку — 250 миллиметров.