Найроби, 24 июля 2020, 11:33 — REGNUM В национальном парке Цаво на юго-востоке Кении зафиксировали три отдельных очага возгорания. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на заявление Службы охраны дикой природы Кении.
В соответствии с заявлением, один из пожаров был потушен на подступах к парку Восточное Цаво.
Продолжаются работы по тушению второго и третьего пожаров в южной части национального парка Западное Цаво, которые также перекинулись на часть национального парка Чьюлу.
По сообщениям местных СМИ, в результате пожаров была уничтожена растительность.