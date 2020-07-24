Найроби, , 11:33 — REGNUM В национальном парке Цаво на юго-востоке Кении зафиксировали три отдельных очага возгорания. Об этом передает кенийская газета Daily Nation со ссылкой на заявление Службы охраны дикой природы Кении.

В соответствии с заявлением, один из пожаров был потушен на подступах к парку Восточное Цаво.

Продолжаются работы по тушению второго и третьего пожаров в южной части национального парка Западное Цаво, которые также перекинулись на часть национального парка Чьюлу.

По сообщениям местных СМИ, в результате пожаров была уничтожена растительность.