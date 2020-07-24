Казань, , 11:57 — REGNUM После сильного ливня несколько дорог и пешеходных зон в столице Татарии в четверг, 23 июля, вновь оказались подтоплены. Такие проблемы после массивного выпадения осадков уже неоднократно фиксировались в городе. В связи с очередным потопом прокуратура республики организовала проверку, по результатам которой примут соответствующие меры, сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорный орган установит участки автодорог и пешеходных зон, подвергающихся подтоплению, а также привлечет специалистов для определения эффективности работы городской системы ливневой канализации. Городские коммунальные службы ждет проверка на предмет достаточности принимаемых мер по недопущению подтоплений и устранению последствий осадков.

ИА REGNUM напоминает, 17 июня улицы в Казани после кратковременного, но сильного ливня снова затопило. Тогда, к затору дождевых стоков привел смыв потоком воды свежескошенной травы и случайного мусора. Аварийные бригады выехали на место и устранили засоры.

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