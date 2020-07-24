Сеул, , 11:09 — REGNUM В связи с сильными дождями и ураганным ветром в Южной Корее погибли пять человек, еще четверо получили ранения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По их словам, трое человек погибли и двое получили ранения в результате затопления автомобильного туннеля в Пусане, еще по одному человеку погибли в Ульсане и Кимпхо.

Известно, что в 43 населенных пунктах были затоплены более 280 зданий и сооружений, включая подземные дороги и общественные места, дороги, строительные площадки и сельскохозяйственные угодья были затоплены.