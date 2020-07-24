Киев, 24 июля 2020, 11:07 — REGNUM В Киевской области неизвестные расстреляли машину, в которой ехал бизнесмен Игорь П. и его семилетний сын. Об этом сообщил 23 июля телеканал ICTV.
По информации журналистов, бизнесмен с сыном ехали на дачу в село Артёмовка.
По данным журналистов, в мужчину попало четыре пули, ребёнок чудом остался невредим. Плекан успел съехать с дороги и позвонить жене, но нападавшие его догнали. Семилетнего мальчика убийцы отпустили.
В СМИ отметили, что убитый Игорь П. был вице-президентом боксёрского клуба. Ранее ему неоднократно поступали угрозы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский суд Киева отпустил на поруки двух подозреваемых в нападении на депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина.
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