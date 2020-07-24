Киев, , 11:07 — REGNUM В Киевской области неизвестные расстреляли машину, в которой ехал бизнесмен Игорь П. и его семилетний сын. Об этом сообщил 23 июля телеканал ICTV.

По информации журналистов, бизнесмен с сыном ехали на дачу в село Артёмовка.

«Недалеко от железнодорожного переезда неизвестные выскочила из кустов и начали в упор расстреливать машину из автоматов», — сказано в сюжете.

По данным журналистов, в мужчину попало четыре пули, ребёнок чудом остался невредим. Плекан успел съехать с дороги и позвонить жене, но нападавшие его догнали. Семилетнего мальчика убийцы отпустили.

В СМИ отметили, что убитый Игорь П. был вице-президентом боксёрского клуба. Ранее ему неоднократно поступали угрозы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Печерский суд Киева отпустил на поруки двух подозреваемых в нападении на депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олега Волошина.

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