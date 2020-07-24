Киев, , 10:48 — REGNUM В ночь на 24 июля в полицию Киева поступил сигнал о минировании здания министерства социальной политики Украины. Об этом сообщает издание Strana.ua.

Неизвестный сообщил по телефону, что здание, расположенное на улице Эспланадной, заминировано. На место выехали полицейские, кинологи и взрывотехники, однако взрывное устройство не нашли, рассказали журналисты.

В издании отметили, что по версии полицейских, о минировании мог сообщить какой-то пенсионер на почве конфликта с чиновниками министерства.

В данный момент «минёра» ищут.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы усилить меры безопасности в городе, поскольку в последнее время в городе участились сообщения о минировании, причём не все они оказываются ложными.

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