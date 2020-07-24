Санкт-Петербург, , 10:43 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга по горячим следам задержали подозреваемых в избиении и похищении молодого мужчины на глазах у очевидцев. Жертву увезли с заправки в Невском районе города, удерживали в гараже и требовали деньги. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Похищение человека произошло ранним утром 22 июля на глазах у очевидцев на автозаправке на проспекте Обуховской Обороны. Около 08:45 злоумышленники силой затолкали мужчину в серый автомобиль «Хендай-Солярис» и увезли в неизвестном направлении.

В поисках похищенного полицией был объявлен план «Перехват». Около 9:00 утра у дома 109 по Витебскому проспекту сотрудники ГИБДД задержали автомобиль «Киа-Рио», под управлением 36-летнего мужчины — одного из подозреваемых. Ближе к полуночи того же дня у дома 36 по проспекту Королева сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России и полиции Невского района по подозрению в совершении данного преступления задержали остальных соучастников.

«Задержанными оказались четверо выходцев из Средней Азии, в возрасте от 24 до 45 лет, все неработающие», — уточнили в ведомстве.

Позже выяснилось, что злоумышленники напали на 28-летнего мужчину — гражданина одной из среднеазиатских стран, избили его бейсбольной битой, отобрали мобильный телефон, после чего силой посадили его в иномарку и увезли в Московский район.

«Потерпевшего закрыли в гараже на Московском проспекте, продолжали применять физическую силу и в течение нескольких часов под надуманным предлогом требовали передачи им 200 тысяч рублей в счет несуществующего долга. Потерпевший освобожден и направлен в медицинское учреждение», — отметили в полиции.

По данному факту возбужденно уголовное дело по части 4 статьи 126 УК РФ («Похищение человека»). Все четверо подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.