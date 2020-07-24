Иерусалим, , 10:42 — REGNUM Сотрудниками полиции Израиля были задержаны 55 протестующих около резиденции премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме. Об этом 24 июля сообщает пресс-служба израильских правоохранителей.

В сообщении уточняется, что вечером 23 июля в Иерусалиме была проведена согласованная с полицией протестная акция, однако после ее окончания участвовавшие в ней отказались расходиться, и полицейским пришлось начать действия по восстановлению общественного порядка.

«Были задержаны 55 подозреваемых в нарушении общественного порядка, нападении на сотрудников полиции и насилии в отношении других демонстрантов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля стало известно, что в акции протеста вечером возле резиденции Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме принимало участие около четырех тысяч человек.