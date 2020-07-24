Караганда, Казахстан, , 10:33 — REGNUM Десятки жителей Сатпаева в Карагандинской области Казахстана потребовали выдать мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребенка, сообщили в пресс-службе департамента полиции области.

Беспорядки прошли в ночь на 24 июля. Причиной стало задержание мужчины, который подозревается в похищении и изнасиловании пятилетнего ребенка.

Сообщение о пропаже девочки поступило в полицию 23 июля. На поиски собрались многие жители города. Ребенок был найден в квартире многоэтажного дома, там же был обнаружен мужчина.

В полиции сообщили, что ребенок отправлен на обследование в больницу, а подозреваемый задержан. После этих событий у дома мужчины собралась толпа людей, которая требовала выдать подозреваемого. На место беспорядков прибыли силы полиции.

24 июля министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев на брифинге заявил, что ситуация стабилизировалась и находится под контролем.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание, где обсуждались беспорядки в Сатпаеве и селе Шорнак Туркестанской области.

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