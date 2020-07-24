Москва, , 10:32 — REGNUM Видео перехвата американского самолёта-разведчика над нейтральными водами Чёрного моря, снятое российкими лётчиками, опубликовано 24 июля телеканалом «Звезда».

Воздушный инцидент произошёл 23 июля. Самолёт Р-8А Poseidon приблизился к государственной границе России, его стал сопровождать российский истребитель Су-27.

На видео, снятом из кабины Су-27, виден американский самолёт. Истребитель и разведчик летят на безопасном расстоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, через некоторое время после того, как самолет-разведчик США был идентифицирован, он отвернул от российской границы, а Су-27 вернулся на аэродром базирования.

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