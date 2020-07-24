Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержаны трое бывших осужденных, которые напали на 41-летнюю женщину, избили ее и ограбили, когда та конфликтовала с 12-летними подростками. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Нападение произошло около 16 часов 23 июля. В дежурную часть ГУ МВД по номеру 112 поступило сообщение от 64-летней женщины. Она сообщила, что в парадной одного из домов на проспекте Науки трое неизвестных избили ее 41-летнюю дочь и похитили золотую цепочку с крестиком.

Прибывшие на место происшествия полиция выяснили, что до нападения между потерпевшей и двумя 12-летними подростками произошел конфликт. Находившиеся неподалеку трое неизвестных мужчин вмешались в ссору и отобрали у женщины ювелирное украшение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж»).

"В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в данном преступлении для проведения процессуальных мероприятий были доставлены трое ранее неоднократно судимых граждан 42, 44 и 46 лет. Похищенное частично изъято», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта, предшествующие грабежу.