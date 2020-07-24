Полтава, Украина, , 10:32 — REGNUM В Полтавской области украинские силовики проводят операцию по поимке Романа Скрипника, подозреваемого в угоне автомобиля и захвате заложника. Об этом, как передает издание «Украинская правда», заявила 24 июля официальный представитель Национальной полиции области Полина Ларина.

«Спецоперация по розыску злоумышленника продолжается. К ней привлечено много людей из разных подразделений и ведомств. Кроме того, задействована авиация, используется спецтехника, работают кинологи с собаками, и Нацгвардия», — рассказала она.

Ларина отметила, что поиски координирует специальный штаб, в работе которого участвуют представители полиции, СБУ и прокуратуры.

По её словам, подозреваемый скрылся на местности, где чередуются поля и леса. Вооружён ли он — неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтаве был захвачен в заложники сотрудник полиции. Позже его обменял на себя начальник уголовного розыска области, полковник полиции Виталий Шиян. Полицейский и злоумышленник выехали за пределы города на машине, после чего подозреваемый отпустил заложника и скрылся.

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