Мухоршибирский район, Бурятия, , 10:19 — REGNUM Село Бар в Мухоршибирском районе Бурятии заполонили змеи. Местные жители встречают незваных гостей в своих дворах и огородах, сообщает портал «Ариг Уc online».

Так, местная жительница поймала двух пресмыкающихся, два раза сходив в огород.

«Много змей в селе. Ползают прямо по дворам, прячутся в траве, что и не заметишь. Люди каждый день находят. Страшно», — рассказывают сельчане.

Гораздо чаще стали встречать змей и жители столицы республики Улан-Удэ. По словам научного сотрудника лаборатории геологии кайнозоя Геологического института СО РАН Натальи Щепиной, они группируются возле скважин на водозаборной станции.

«И когда лаборанты идут забирать воду на анализы, то очень сильно их боятся. Там для них просто замечательное место обитания. Мы вот увидели одну змею — узорчатый полос, неядовитый. Но не факт, что на других скважинах тоже будут неядовитые», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля щитомордник укусил ребёнка на территории Этнографического музея Бурятии в Улан-Удэ. Отмечалось, что старожилы музея не помнят случаев выхода змей к людям за последние 15 лет.

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