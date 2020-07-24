Соледар, ДНР, 24 июля 2020, 10:10 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования один раз нарушили режим прекращения огня в ДНР, сообщили 24 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
В СЦКК отметили, что боевики ВСУ выпустили две гранаты из РПГ и СПГ в сторону аэропорта Донецка. В результате никто не пострадал.
Напомним, сутками ранее украинские силовики выпустили по территории ДНР 131 единицу боеприпасов, повредив пять домов и водовод.
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