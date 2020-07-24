Хабаровск, , 10:01 — REGNUM Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о растрате средств представительства «Роснефти» по Хабаровскому краю. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Бывший вице-президент регионального представительства, ранее также возглавлявший регион Виктор Ишаев обвиняется в организации растраты, а генеральный директор Геннадий Кондратов в непосредственном исполнении преступления.

По данным следствия, в июле 2014 года Ишаев организовал заключение договора аренды помещения под офис с аффилированной с ним компанией «Бейс» по завышенной цене. Кондратов, в свою очередь, ввёл в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости платы и подписал договор.

В результате в течении пяти лет, с лета 2014 года по март 2019-го гендиректор выплачивал завышенную стоимость аренды, растратив средства представительства на сумму более 7,5 млн рублей.

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