Гатчина, Ленинградская область, , 09:51 — REGNUM В Гатчинском районе Ленинградской области ищут вандалов, которые раскопали могилу и повредили гроб. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о вандализме на кладбище днем 23 июля в полицию поступило от 23-летнего мастера по захоронению. Мужчина рассказал, что при обходе территории кладбища в поселке Новый было обнаружено вскрытие могильного захоронения и частичное повреждение крышки гроба.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»)», — говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию лиц, причастных к данному преступлению.

Отметим, по данным 47news, в могиле покоится тело местной жительницы, скончавшейся в конце 2018 года. На момент смерти женщине было 56 лет.