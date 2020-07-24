Вашингтон, , 09:31 — REGNUM В Соединенных Штатах суд признал жителя штата Джорджия Хашера Джаллала Тахеба виновным в попытке нападения на Белый дом и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте министерства юстиции США.

Отмечается, что Тахеб планировал террористическую атаку на Белый дом как часть того, что было, как он говорил ранее, его обязательством участия в джихаде.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина был задержан весной 2018 года. По версии спецслужб, он готовил атаки близ некоторых объектов в американской столице и в Нью-Йорке, в том числе у статуи Свободы.

Тахиб пытался купить оружие у работавших под прикрытием агентов ФБР. Сообщалось, что Тахиб действовал без сообщников.

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