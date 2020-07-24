Санкт-Петербург, , 09:33 — REGNUM Полиция Санкт-Петербурга выясняет обстоятельства травмирования подростка, в которого выстрелил 12-летний школьник. Об этом 24 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 23 июля около 19 часов вечера. В дежурную часть по номеру 112 поступило сообщение, что у дома 25/2 по улице Зины Портновой подросток получил огнестрельное ранение.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между двумя школьниками 12 и 14 лет произошла ссора. В какой-то момент самый младший из ссорящихся выстрелил в глаз оппоненту из игрушечного пневматического пистолета. После этого 14-летний мальчик в тяжелом состоянии госпитализирован.

«По данному факту проводится проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — уточнили в ведомстве.