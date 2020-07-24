Киев, , 09:30 — REGNUM Сотрудники киевской полиции обнаружили плантацию, где в специальных условиях росли 440 кустов конопли. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе МВД Украины.

На участке, принадлежащем 57-летнему киевлянину, был оборудован парник, в котором выращивалось сырьё для изготовления наркотиков, сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что полиция также изъяла около трёх килограммов наркотиков. Стоимость изъятых кустов и готовой «продукции» составляет около 5 млн гривен или почти $180 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили о закрытии 11 нарколабораторий в первом полугодии 2020 года. В ходе операций было изъято 334 килограммов наркотиков.

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