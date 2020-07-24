Кумамото, Япония, , 09:06 — REGNUM В префектуре Кумамото (Япония), пострадавшей от серии сильных дождей, приостановлен прием добровольцев, помогавших ликвидировать последствия ранее прошедших разрушительных ливней, сообщает 24 июля японский новостной канал ANN.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в Кумамото было зарегистрировано максимальное число желающих содействовать восстановлению префектуры после стихийных бедствий, несмотря на риски заражения коронавирусом. Однако уже сегодня отменены все волонтерские работы из-за новых дождей.

Как заявил директор Волонтерского центра в Яцусиро Хироаки Мацумото, желающих помочь прямо сейчас действительно очень много: «И мы окажем поддержку нуждающимся так скоро, как это будет возможно».