Киселёвск, Кемеровская область, , 08:56 — REGNUM В Киселёвске Кемеровской области перед судом предстанет 41-летняя местная жительница, обвиняемая по статьям, «оставление в опасности» и «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главного управления МВД по региону.

Инцидент произошёл в октябре 2019 года. Как установили правоохранители, утром нетрезвые родители ушли в магазин, оставив в квартире 6-летнюю дочь и 2-летнего сына. Оставшись одни, дети решили погулять и вышли на балкон.

«Малыши забрались на детский столик, который стоял напротив незастекленной рамы балконного окна, потеряли равновесие и выпали наружу. Услышав детский плач, соседи выглянули в окно, увидели произошедшее и незамедлительно вызвали скорую помощь», — отметили в министерстве.

С травмами пострадавшие были госпитализированы, младшему ребёнку потребовалась срочная операция.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали мать с отцом детей. Кроме того, они лишены родительских прав. Дело в отношении мужчины выделено в отдельное производство.

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