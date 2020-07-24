Львов, Украина, , 09:00 — REGNUM Низколетящий аист стал причиной аварии на международной трассе Львов — Чоп. Об этом сообщает 23 июля телеканал «1+1».

По данным журналистов, инцидент произошёл на въезде в село Пукеничи. Водитель фуры попытался уйти от столкновения с птицей и дёрнул руль машины. В результате грузовик выехал на встречную полосу, где врезался в микроавтобус.

По данным журналистов телеканала, в результате столкновения обе машины загорелись. Трое пассажиров микроавтобуса находятся в больнице в тяжёлом состоянии, у водителя фуры травмирована нога. Он находится под надзором полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Днепропетровской области Украины в результате аварии пострадали 15 человек.

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