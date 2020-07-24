Барнаул, , 08:55 — REGNUM В Алтайском крае среди пациентов с коронавирусом зарегистрировано рекордное суточное число летальных случаев. Как сообщает сегодня, 24 июля, оперативный штаб региона, скончались сразу девять носителей SARS-CoV-2, двое из них — непосредственно от COVID-19.

Всего в регионе уже выявили 8253 случаев коронавируса, причём 146 из них — только за последние сутки. Из 1009 пациентов инфекционных отделений стационаров 1538 больны внебольничной пневмонией (плюс 46 пациентов за сутки), 2931 ОРВИ (плюс 36 пациентов за сутки). Тяжелобольных — 107 (минус семь человек за сутки), на аппарате ИВЛ — 45 (плюс восемь человек за сутки).

За весь период выздоровели 5896 человек, скончались — 179 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае не улучшается. На днях власти Алтайского края приняли решение продлить режим безопасного поведения для пожилых. Наряду с этим, в городе — курорте Яровом не стали запрещать массовое мероприятие — концерт Ольги Бузовой.

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