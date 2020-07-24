Уфа, , 09:10 — REGNUM Обязательный масочный режим и рекомендованная дистанция между людьми чаще всего нарушаются в сфере торговли в Башкирии. Об этом 24 июля сообщил вице-премьер Правительства республики Ирек Сагитов на совещании в правительстве региона с руководством торговых сетей.

По его словам, чиновники провели рейды, в ходе которых проверили соблюдение вышеуказанных мер на более 41 тысячи предприятий. В результате было составлено 543 протокола. Больше всего нарушений было выявлено в сфере торговли.

По словам главы региона Радия Хабирова, после консультации со специалистами был сделан вывод о том, что единственным способом борьбы с распространением коронавируса является соблюдение в местах массового скопления людей масочного режима, рекомендованной дистанции и проведение обработки помещений.

Первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров подчеркнул, что чиновники не хотят снова закрывать общественные места и объекты торговли. И в большей степени это зависит от действенности введенных мер и от того, как эти меры соблюдаются в торговый центрах.

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