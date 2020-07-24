Днепропетровск, Украина, , 08:49 — REGNUM В Днепропетровской области Украины возле села Шульговка перевернулся микроавтобус «Газель Рута». Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе Национальной полиции Днепропетровской области.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, машина вылетела с дороги и перевернулась, сказано в сообщении.

В пресс-службе МВД Украины отметили, что в момент аварии в салоне маршрутного автобуса находилось 20 человек. 15 из них госпитализированы с травмами.

«Водитель убежал с места ДТП. Сейчас принимаются меры для его задержания», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Винницкой области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли четыре человека. Оба водителя, а также два пассажира получили травмы.

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