Улан-Удэ, , 08:36 — REGNUM По итогам первых шести месяцев 2020 года количество зарегистрированных преступлений в Бурятии снизилось на 5,9%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, ранее совершавшие преступления стали идти на новые на 7,5% реже, а судимые — на 11,2%.

«На 18,7% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах, на 15% — совершенных на улицах. Меньше зарегистрировано разбоев, грабежей, угонов транспортных средств, хищений мобильных телефонов, хулиганств, мошенничеств», — отметили в ведомстве.

Число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 14,3%. По мнению правоохранителей, этому способствовала профилактическая работа. При этом раскрываемость составила 54,5%, что выше среднероссийского показателя.

Между тем, на 8,9% выросло количество наркопреступлений. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, резко взлетело число зарегистрированных фактов изнасилования, которых за с января по июня было совершено на 122% больше, за первое полугодие прошлого года.

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