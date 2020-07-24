Киев, 24 июля 2020, 08:35 — REGNUM Сотрудники полиции пресекли попытку вывезти из Чернобыльской зоны отчуждения 320 кг ягод и грибов. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе Национальной полиции Киевской области.
В пресс-службе отметили, что в течение июля 2020 года полицейские пресекли 14 подобных попыток, 16 человек были привлечены к административной ответственности.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины задержали чиновника, подозреваемого в продаже 510 тонн радиоактивного металлолома на сумму свыше $103 тыс.
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