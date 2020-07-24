Дамаск, , 08:23 — REGNUM Сопровождение американского истребителя F-15 пассажирского лайнера иранской авиакомпанией в небе над Сирией попало на видео.

На кадрах видно, как истребитель сопровождает авиалайнер некоторое время, после чего снижается и улетает.

Как сообщало ИА REGNUM, лайнер иранской авиакомпании Mahan Air, летевший из Тегерана в Бейрут, совершил вынужденную посадку из-за сближения с истребителем. Инцидент повлёк получение травм четырьмя пассажирами.

В Соединенных Штатах заявили, что F-15 приблизился на расстояние в 1 км к воздушному судну, чтобы идентифицировать его и убедиться, что оно не несет опасности американским военным на базе аль-Танф.

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