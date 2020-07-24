Самара, , 08:40 — REGNUM Полицейского подозревают в незаконном обороте наркотических средств в Самаре. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, в июле текущего года подозреваемый инспектор отделения организации комплексного использования сил и средств отдела охраны обеспечения порядка УМВД РФ по Самаре забрал на одной из улиц Самары наркотик мефедрон и перевез его на автотранспортном средстве. Масса наркотика, который позже был изъят стражами порядка, составила 2,55 граммов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного приобретения и хранения наркотиков в крупном размере.

Расследование дела продолжается.

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